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Kardan gelin yaptı, bindallı giydirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kardan gelin yaptı, bindallı giydirdi

Kar yağışını eğlenceye çeviren Tokatlı esnaf kardan gelin yaptı.

TOKAT (İHA) - Kar yağışını eğlenceye çeviren Tokatlı esnaf kardan gelin yaptı.

Tokat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bunu eğlenceye dönüştürenler oldu. Gelinlikçi Mehmet Safa Yücel, iş yerinin önünde kardan gelin yaptı. Bindallı giydirilen kardan gelini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yücel, her yıl kış ayında yaptıkları kardan geline bu yıl bindallı giydirdiklerini ifade ederek, "Kuaför arkadaşımız gelinin yanına kardan damat yapacak. Kardan gelin burada kalmayacak evlendireceğiz" diye espri yaptı. - TOKAT

Kardan gelin yaptı, bindallı giydirdi

Kardan gelin yaptı, bindallı giydirdi

Kardan gelin yaptı, bindallı giydirdi

Kardan gelin yaptı, bindallı giydirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Safa, Tokat, Esnaf, kar, Yerel, Haber

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