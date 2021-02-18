Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
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Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular

18.02.2021 08:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:03
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde kara ve düğünlere hasret kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, kardan gelin ve damat yaptı.

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde kara ve düğünlere hasret kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, kardan gelin ve damat yaptı. Vatandaşlar 'Hüsniye' ve 'Hüsnü' adını verdikleri gelin ve damada, para taktılar. 

İlçenin İstiklal Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlar, pandemi sürecinde işlerin yoğun olmaması ve canlarının sıkılması nedeniyle lapa lapa yağan karın keyfini kardan gelin ve damat yaparak çıkardı. Uzun süredir hasret kaldıkları kar ve düğünleri kardan gelin ve damat yaparak bir nebze olsun giderdiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Ferhat Binici, "Dünyayı kasıp, kavuran koronadan dolayı düğünlere, eğlencelere hasret kalmıştık. Öyle ki şehrimize kar bile yağmıyordu. Son yağan kar bizi sevindirdi. Eğlenmek amaçlı kardan gelin ve damat yaptık. Damatlık yerine kardan adamı siyaha boyadık, geline ise yazma bağladık. Bir insan boyu olan kardan adamlara 'Hüsniye' ve 'Hüsnü' adını verdik. Kardan gelin ve damadı görüp yolunu değiştirerek yanımıza gelen birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerçek olması için takı bile taktık" diye konuştu.


Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular
Kardan gelin ve damat yapıp, adlarını 'Hüsnü' ve 'Hüsniye' koydular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan İSEN

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