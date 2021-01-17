Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular
17.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:24
Bursa'da yoğun kar yağışını fırsat bilen gençler 3 saatlik çalışma sonrası 3 metrelik kardan adam yaparak, adını 'Donald Trump' koydular. Yaptıkları paylaşım sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.
İznik'e bağlı Şerefiye Mahallesi'nde bir grup genç yoğun kar yağışını fırsat bilerek kardan adam yaptılar.
PAYLAŞIM BEĞENİ REKORU KIRDI
3 saatlik çalışma sonrası 3 metreyi aşkın dev bir kardan adam yapan ve kardan adamın adını Donald Trump koyan gençlerin paylaşımı, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU