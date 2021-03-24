Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti

24.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:59
Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti

Antalya karayolunda kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yolda kalan 5 aylık bebekleri bulunan aile, yoldan ambulansla geçen sağlık ekipleri tarafından alınarak Sandıklı ilçesine getirildi.

AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yolda kalan 5 aylık bebekleri bulunan aile, yoldan ambulansla geçen sağlık ekipleri tarafından alınarak Sandıklı ilçesine getirildi.

Afyonkarahisar'da dün aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde kar ve tipiye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı boğazında yol zaman zaman trafiğe kapanırken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Sandıklı'ya giden 5 aylık bebekleri olan bir ailenin otomobilleri de yolda kaldı. Bu sırada yoldan geçen sağlık görevlileri durumu fark etti. Sağlıkçılar aileyi ambulansa alarak ilçeye getirdi.


- Afyonkarahisar
Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti
Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti
Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti
Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti
Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Jason Statham Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karda yolda kalan, 5 aylık bebekleri olan aileye sağlık ekipleri yardım etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:01:08. #1.14#
title