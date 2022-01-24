Karda şimşek çakar mı? Kar yağarken gök gürler mi, şimşek düşer mi?

Ülkemizde devam eden karlı günlerde kar yağarken vatandaşlar, şimşek çakmasının ve gök gürlemesinin normal olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda Karda şimşek çakar mı? Kar yağarken gök gürler mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul, Ankara gibi kalabalık şehirler ve Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu.

Karda şimşek ça Kar mı? Kar yağarken gök gürler mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kar yağarken gök gürlemesinin nedenleri araştırılmaktadır. Salı gecesi kar yağışına gök gürültüsü de eşlik etti. Nadir görülen bu doğa olayı vatandaşları tedirgin etmekte. Kar yağarken gök gürlemesi olur mu, şimşek çakar mı?

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKAR MI, GÖK GÜRLER Mİ?

İstanbul'da yaşayanlar, kar yağdığı esnada meydana gelen gök gürlemesi ile aramalara başladı. Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan, kar yağarken şimşek çakmasının nedeni deniz üzerinde aşırı soğuk havanın bulunması. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan havanın, üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü meydana gelir.

'KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKMASININ OLUMSUZ ETKİSİ OLMAZ'

Kar yağarken şimşek çakmasının olumsuz bir etkisinin olmayacağının altını çizen Okan Bozyurt, "Bu tür yağışların olumsuz bir etkisi olmaz. Sadece ilginç bir tabiat olayı olarak hafızamızda kalır. Ama bu zaman zaman oluyor. Normal şartlarda nasıldır? Atmosferden çıktıkça sıcaklığın azalması lazım. Fakat bazı durumlarda dediğim gibi ani soğuk hava baskınlarında yani Balkanlar'dan gelen ani soğuk hava baskınlarında özellikle soğuk hava daha ağır olduğu için fizik olarak sıcak havanın altına giriyor. Sıcak havayı aniden yukarı doğru çıkarıyor. Sıcak hava genleşiyor ve hafifleyip yukarı çıkıyor. Dolayısıyla yukarı çıkma esnasında zıt yönlü elektrik akımı meydana geliyor" diye konuştu.

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