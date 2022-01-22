KAHRAMANMARAŞ - Karda mahsur kalan at arabasını karayolları ekipleri kurtardı - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - Karda mahsur kalan at arabasını karayolları ekipleri kurtardı

AA - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kara saplanan at arabası Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kara saplanan at arabası Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Elbistan- Malatya kara yolu Sevdilli mevkisinde kar küreme ve yol genişletme çalışması yapan Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, yem yüklü bir at arabasının karda mahsur kaldığını gördü.

Saplandığı yerden atı kurtaran ekipler, at arabasını ise kar küreme aracına bağlayarak temizlenmiş alana kadar çekti.

At arabası sahibinin Yazıtopallı Mahallesi'ndeki ahırına yem taşıdığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ - Karda mahsur kalan at arabasını karayolları ekipleri kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Karda mahsur kalan at arabasını karayolları ekipleri kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Karda mahsur kalan at arabasını karayolları ekipleri kurtardı

AA - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, kar, Güncel, Haber

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