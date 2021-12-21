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Karda kayan otomobil iş yerinin duvarına çarptı

Karda kayan otomobil iş yerinin duvarına çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Belen Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Gülşen G.'nin kullandığı 67 UE 036 plakalı Opel marka otomobil, duramayarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gülşen A.'nın kullandığı otomobilin kayarak iş yerine çarpması ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. - ZONGULDAK

Karda kayan otomobil iş yerinin duvarına çarptı

Karda kayan otomobil iş yerinin duvarına çarptı

Karda kayan otomobil iş yerinin duvarına çarptı

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