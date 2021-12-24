Karda evinde mahsur kalan hastayı UMKE kurtardı

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta kar nedeniyle yolu kapanan evinde rahatsızlanan Fatma Gök (67), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından bazı mahallelerde yollar kar nedeniyle kapandı. Kozlu ilçesinde rahatsızlanan ve hastaneye gidemeyen Fatma Gök, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. UMKE, Fatih Sitesi Topbaşı Mahallesi'nde yaşayan Gök'e ulaşmak için yola çıktı. Ekipler, gece geç saatlerde buz tutan yolda güçlükle ilerleyerek Gök'ün evine ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Gök, ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Gök'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.