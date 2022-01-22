HASSA, HATAY (İHA) - Karda Mahsur kalan yörükler kurtarıldı

Yörükler sunular hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek "Devletimize milletimize zeval gelmesin" diye dua ettiler

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesi Suriye sınır bölgesinde yaşayan Yörükler, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları alandan kurtarıldılar. Yörükler, Hassa'ya yağan kar nedeniyle sıkıntılı günler yaşasalar da, yapılan yardımlardan dolayı devletin bütün paydaşlarına teşekkür ettiler.

Salı günü başlayan kar nedeniyle, sabaha kadar uyumayan ve çadırların karlarını temizleyen yörükler, kardan hafif zararla kurtuldular. Sadece çadırlarında zarar gören Yörüklerin imdadına Hassa Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa Belediyesi ve Hassa Tarım Müdürlüğü yetişti. AFAT tarafından çadır verilen Yörükler, yolda buzlanma ve kar nedeniyle mahzur kaldılar. Bu sefer gecenin bir yarısında imdatlarına Hatay Büyükşehir Belediyesi yetişti. Yolda kalan traktör kurtarılarak, yolları açıldı. Hayvanların otlak bölgesine ve yemleme alanına çıkabilmeleri için çadırların çevresi temizlendi. Sahalar düzenlendi.

Karda mahsur kalan Yörüklerden Ahmet Deveci, "Bu zorlu süreçte devletimizi yanımızda gördük, yanımızda bulduk. Allah devletimizden razı olsun. Devletimize milletimize zeval gelmesin" dedi.

"Karların yağmaya başlamasıyla hiç uyumadıklarını ifade eden Deveci," Çadırlarımızı temizlemeye gayret gösterdik. Allah'a şükür hayvanlarımıza bir şey olmadı. Sadece çadırlarımız zarar gördü. Hassa Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir belediyesi ve Hassa Belediyesi bizleri yalnız bırakmadı. İlçe Tarım Müdürlüğü yanımıza gelerek zarar tespit çalışması yaptılar. Afat tarafında çadır yardımında bulunuldu. Bugün çadırımızı aldık. Ancak yollarımız tam düzenli olmadığından ve buzlanma meydana geldiğinden traktörümüz yolda kaldı. Gecenin bu saatinde Hatay Büyük Şehir Belediyesini aradım. Sağ olsunlar geldiler, traktörümüzü kurtardılar, yolumuzu açtılar. Çadırlarımızın çevresini karlardan temizleyim sahamızı temizlediler" dedi.