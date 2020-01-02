02.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:12

Tunceli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, kuzeni ise tedavi altına alındı.

Mazgirt ilçesinin Akpazar beldesine bağlı Karabulut Mahallesi'nde yaşayan Asiye Yurtsever (71) ve kuzeni Güler Akdoğan'ı (57) evde baygın şekilde bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ve Yurtsever'in hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, baygın haldeki Akdoğan'ı ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Akdoğan ile Yurtsever'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

Mahalle muhtarı Soner Bulat, gazetecilere yaptığı açıklamada, zehirlenmenin sobaya atılan kömürden kaynaklı olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Asiye Yurtsever zehirlenme sonucu vefat etmiştir. Güler Akdoğan'ın da hayati tehlikesi devam ediyor. Şu anda hastanede beklemedeyiz. Evde 6 kişi varmış. Sadece bu iki kişi etkilenmiş, diğerlerinin durumları iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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