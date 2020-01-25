Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba yaşamını yitirdi.

25.01.2020 01:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:43
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü

'ın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Mahallesinde ikamet eden İkbal Kurt (39), karne tatili nedeniyle eşi ve çocuklarını 3 gün önce Kümperli Mahallesi'ndeki annesinin evine gönderdi.

Yalnız yaşayan kardeşinden alamayan ağabey Ahmet Kurt (41) ise eve gelip pencereden baktığında İkbal Kurt'un hareketsiz yattığını gördü. Komşularıyla birlikte kapıyı açan Kurt, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Kurt'un cenazesi, otopsi için Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü
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