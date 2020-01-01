Karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'te karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

01.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:54
Karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

'te karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alan Mahallesi'ndeki evlerinde göre ısınmak için tenekede ceviz kabuğu yakan bir ailenin 6 ferdi, karbonmonoksit gazından etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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