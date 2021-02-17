Karayolunda snowboard heyecanı
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Karayolunda snowboard heyecanı

17.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:24
Karayolunda snowboard heyecanı

Karayolunda snowboard heyecanıKASTAMONU'da inşaat mühendisi Ferdi Kargılı (40), karla kaplı karayolunda snowboard yaparak işe gitti.

Karayolunda snowboard heyecanı

KASTAMONU'da inşaat mühendisi Ferdi Kargılı (40), karla kaplı karayolunda snowboard yaparak işe gitti.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaştı. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Budamış Mahallesi'nde oturan Yüksek İnşaat Mühendisi Ferdi Kargılı da yağış sonrası merkezdeki iş yerine snowboard yaparak gitmeye karar verdi. Karla kaplı yolun kenarında yokuş aşağıya snowboard yapan Kargılı, çevredeki sürücüler ve vatandaşların dikkatini çekti. Karayolunda snowboard yapan Kargılı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaklaşık 3 kilometre boyunca snowboard yapan Kargılı, yolun geri kalan kısmında yürüyerek iş yerine ulaştı.'GÜZEL BİR HATIRA OLDU'

Yaklaşık 25 yıldır snowboard yaptığını belirten Kargılı, "Bu sene tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu'ya da geç kar yağdı. Normalde biz aralık ayının ortasından sonra llgaz Dağı'nda kayak yapmaya başlıyoruz. Ama bu sene sezonu 5 Ocak'ta açabildik. Dün de çok kar yağdığını görünce işe giderken arabayı çıkarmak yerine snowboardla gitmeyi denedim. Board'ı taktım. Aşağı doğru devam ederken arka taraftan beni takip eden bir arkadaş da sağ olsun kameraya almış. Benim için de güzel bir hatıra oldu" dedi.

Karayolunda snowboard heyecanı
Karayolunda snowboard heyecanı
Karayolunda snowboard heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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