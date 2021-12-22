KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONULU RESİM, SLOGAN, KARİKATÜR YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

MARMARİS, MUĞLA (Habermetre) - Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, ilimiz genelinde düzenlenen ilkokul öğrencileri arası resim; ortaokul öğrencileri arası slogan; lise öğrencileri arası karikatür yarışmalarında İl Değerlendirme Komisyonu tarafından ilk üç dereceye giren eserler aşağıda belirtilmiştir.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI "TRAFİK GÜVENLİĞİ" KONULU RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI

DAL

DERECESİ

SEÇİLEN ESER SAHİBİNİN BİLGİLERİ

RESİM

İl Birincisi

Belinay İrem ŞAHİN/ Özel Türk Koleji Marmaris İlkokulu

RESİM

İl İkincisi

Hanzade Maya TÜRKEL/ İmi Koleji Milas

RESİM

İl Üçüncüsü

İrem ÖZGÜÇ/ Özel Milas Özge İlkokulu

RESİM

İl Üçüncüsü

Eymen Zeki ARDIÇ/ Dalaman Cumhuriyet İlkokulu

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI "TRAFİK GÜVENLİĞİ" KONULU SLOGAN YARIŞMASI SONUÇLARI

DAL

DERECESİ

SEÇİLEN ESER SAHİBİNİN BİLGİLERİ

SLOGAN

İl Birincisi

Başaran SARI/ Ortaca Çaylı 100. Yıl Ortaokulu

SLOGAN

İl İkincisi

İdil UÇAR/ Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu

SLOGAN

İl Üçüncüsü

Uygar Selim HALAÇ/ Fethiye Ölüdeniz Ortaokulu

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI "TRAFİK GÜVENLİĞİ" KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI SONUÇLARI

DAL

DERECESİ

SEÇİLEN ESER SAHİBİNİN BİLGİLERİ

KARİKATÜR

İl Birincisi

Ceyda Nazlı Anna ALTAŞ/ Fethiye Şefika Pekin MTAL

KARİKATÜR

İl İkincisi

Gülsüm Nur ONARAN/ Yatağan Gazi Anadolu Lisesi

KARİKATÜR

İl Üçüncüsü

Efe GÜVENÇ/ Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi

KARİKATÜR

İl Üçüncüsü

Sıla ÖNEL/ Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

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