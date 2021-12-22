KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONULU RESİM, SLOGAN, KARİKATÜR YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, ilimiz genelinde düzenlenen ilkokul öğrencileri arası resim; ortaokul öğrencileri arası slogan;
MARMARİS, MUĞLA (Habermetre) - Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, ilimiz genelinde düzenlenen ilkokul öğrencileri arası resim; ortaokul öğrencileri arası slogan; lise öğrencileri arası karikatür yarışmalarında İl Değerlendirme Komisyonu tarafından ilk üç dereceye giren eserler aşağıda belirtilmiştir.
Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI "TRAFİK GÜVENLİĞİ" KONULU RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI
DAL
DERECESİ
SEÇİLEN ESER SAHİBİNİN BİLGİLERİ
RESİM
İl Birincisi
Belinay İrem ŞAHİN/ Özel Türk Koleji Marmaris İlkokulu
RESİM
İl İkincisi
Hanzade Maya TÜRKEL/ İmi Koleji Milas
RESİM
İl Üçüncüsü
İrem ÖZGÜÇ/ Özel Milas Özge İlkokulu
RESİM
İl Üçüncüsü
Eymen Zeki ARDIÇ/ Dalaman Cumhuriyet İlkokulu
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI "TRAFİK GÜVENLİĞİ" KONULU SLOGAN YARIŞMASI SONUÇLARI
DAL
DERECESİ
SEÇİLEN ESER SAHİBİNİN BİLGİLERİ
SLOGAN
İl Birincisi
Başaran SARI/ Ortaca Çaylı 100. Yıl Ortaokulu
SLOGAN
İl İkincisi
İdil UÇAR/ Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu
SLOGAN
İl Üçüncüsü
Uygar Selim HALAÇ/ Fethiye Ölüdeniz Ortaokulu
LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI "TRAFİK GÜVENLİĞİ" KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI SONUÇLARI
DAL
DERECESİ
SEÇİLEN ESER SAHİBİNİN BİLGİLERİ
KARİKATÜR
İl Birincisi
Ceyda Nazlı Anna ALTAŞ/ Fethiye Şefika Pekin MTAL
KARİKATÜR
İl İkincisi
Gülsüm Nur ONARAN/ Yatağan Gazi Anadolu Lisesi
KARİKATÜR
İl Üçüncüsü
Efe GÜVENÇ/ Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi
KARİKATÜR
İl Üçüncüsü
Sıla ÖNEL/ Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
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