Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Daireler Sahiplerini Buluyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde gerçekleştirilen Karayolları Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri yapılacak kura çekimiyle belirleniyor.

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde gerçekleştirilen Karayolları Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri yapılacak kura çekimiyle belirleniyor. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak kura çekiminde vatandaşlar, yeni evlerine kavuşacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşayacak. Proje kapsamında modern konutların yanı sıra yeşil alan ve sosyal tesislerin sayısı da artırılıyor. Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi ile vatandaşlar, bin 200 kişi kapasiteli camii, kapalı spor salonu, kapalı bay-bayan yüzme havuzu, çocuk parkı, kafeterya alanı, 32 derslikli Fen Lisesi ve spor salonu ile her daireye özel bir otopark alanına kavuşuyor. - İSTANBUL