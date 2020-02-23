Karayolları Genel Müdürlüğü heyetinden Kılınç'a ziyaret

23.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:46

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Doğan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.



Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Doğan, Karayolları Sanat Yapıları Daire Başkanı Enver Şerif Bağ, Karayolları Ar-Ge Daire Başkanı Şenol Altıok, Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Karayolları Adıyaman 87. Şube Şefi Emrullah Metin ile Karayolları teknik personeli, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.



Belediye Başkanı Kılınç, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunulan ziyarette bir açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Kılınç, halihazırda sürdürülen ve ciddi bir ilerleme kaydedilen Altınşehir bölgesindeki farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmaları ile Atatürk Bulvarı için planlanan düzenleme çalışmalarının ve şehrin belirli noktalarında yapılması planlanan kavşak düzenlemelerinin konuşulduğu ziyaretin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Kılınç, Adıyaman'daki çalışmalara büyük önem gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü heyetine teşekkür etti.



Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Doğan ise kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA