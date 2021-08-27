Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filmi oyuncuları kim? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filmi konusu, oyuncuları ve Karayip Korsanları: Gi

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KARAYİP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal'ın gemisi "Kraliçe Anne'in İntikamı"na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.

KARAYİP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rob Marshall

Oyuncular: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Judi Dench

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2011 (141 dk) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Vizyon Tarihi : 19 Mayıs 2011 Perşembe

Senaryo: Ted Elliott, Terry Rossio Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.