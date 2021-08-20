Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi oyuncuları kim? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu, oyuncuları ve Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu özet

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu, özeti ve Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu oyuncuları kimler ve Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaptan Jack Sparrow'u, Davy Jones'un sandığındaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmaya kararlı olan Will Turner ile Elizabeth Swann, çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak yaparlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'nin kontrolü altında olan Davy Jones'un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi The Flying Dutchman, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.

İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur'a düşer. Burada sevimli ve kurnaz Çinli korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatının ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Gore Verbinski

Oyuncular: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Chow Yun-Fat, Stellan Skarsgård

Tür: Aksiyon, Komedi Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yapım Yılı: 2007

Vizyon Tarihi : 25 Mayıs 2007 Cuma Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Senaryo: Ted Elliott, Terry Rossio