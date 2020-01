: Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı konusu nedir? Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı oyuncuları ve özeti!

06.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:51

İzleyenleri ekrana bağlayan Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı filmini izleyecek olanların merak ettiği Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı konusu nedir, Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı oyuncular kimler ve Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR'IN İNTİKAMI KONUSU NEDİR?

Johnny Depp, Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı filminde ikonik ve heyecan verici anti-kahraman rolü Jack Sparrow ile sinemaya geri dönüyor. Çılgın maceralara atılan talihsiz Jack Sparrow yaklaşan kötü kaderin rüzgarını hissetmeye başlamıştır. Korkunç Kaptan Salazar (Javier Bardem) tarafından yönetilen ölümcül hayalet korsanlar, Jack hariç denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni'nden kaçmıştır ve Jack'in hayatta kalmak için tek umudu efsanevi Poseidon Asası'nı bulmaktır.

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR'IN İNTİKAMI OYUNCULARI VE KADROSU

Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı Yönetmen: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı Oyuncular:

• Johnny Depp, Jack Sparrow rolünde

• Geoffrey Rush, Hector Barbossa rolünde

• Orlando Bloom, Will Turner rolünde

• Javier Bardem, Kaptan Salazar

• Kaya Scodelario, Carina Smyth rolünde

• Kevin McNally, Joshamee Gibbs rolünde

• Stephen Graham, Scrum rolünde

• Brenton Thwaites, Henry rolünde

• Martin Klebba, Marty rolünde

Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı Yapım Yılı: 2017 (129 dk)

Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2017 Cuma

Senaryo: Espen Sandberg, Jeff Nathanson

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Adı: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR'IN İNTİKAMI HAKKINDA

Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı (Özgün ismiyle: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), Karayip Korsanları film serisinin beşinci filmi olan fantastik türdeki 2017 Amerikan yapımı film. Filmin yönetmenliğini Joachim Rønning ve Espen Sandberg yaparken senaryosunu Jeff Nathanson yazdı. Filmin yapımcısı diğer dört filmde olduğu gibi Jerry Bruckheimer oldu. Filmin oyuncu kadrosunda, Johnny Depp; Jack Sparrow, Javier Bardem; filmin kötü rolünde, Kaptan Salazar, Orlando Bloom; Will Turner, Brenton Thwaites; Henry Turner, Kaya Scodelario; Carina Smyth, Kevin McNally; Joshamee Gibbs ve Geoffrey Rush; Kaptan Barbossa rolünde yer almaktadır.

Filmin yapım öncesi Gizemli Denizlerde filminin 2011 yılı başlarında yayınlanmasından kısa süre önce Terry Rossio'nun senaryoyu yazmasıyla birlikte başladı. 2013'ün başlarında yeni bir senaryo yazması için Jeff Nathanson tutuldu. Depp, Nathanson'un yazım süreciyle ilgilenmeye başladı. Yayın tarihi başlangıçta 2015 olarak ayarlanmıştı fakat senaryo ve bütçe sorunlarından dolayı 2016 ve sonra 2017'ye kadar ertelendi. Temel çekimler Şubat 2015'te Avustralya'da başladı ve Temmuz 2015'te bitti. Film 26 Mayıs 2017'de Disney Dijital 3D olarak yayınlanması üzerine ayarlandı.

