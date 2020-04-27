Karayazı'da trafik kazası: 3 yaralı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
27.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:53
Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe girişindeki dört yolda meydana gelen kazada 38 SE 749 plakalı otomobil ile Karaçoban'dan gelen ambulans dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar İlçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Dört yolda trafik ışıkların olmaması sebebiyle kavşakta sürekli kazaların yaşandığı belirtildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA