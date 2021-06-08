Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (1)
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Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (1)

Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, Karatepe Milli Parkı ormanlık alanına sıçradı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, Karatepe Milli Parkı ormanlık alanına sıçradı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışma başlatıldı. 

Kadirli ilçesinde yer alan tarlada başlayan anız yangını, öğle saatlerinde, Karatepe- Aslantaş Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan başlatılan müdahale sürüyor. 


Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (1)
Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (1)
Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (1)
Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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