Karatay'ın cadde ve sokakları yenileniyor
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Karatay'ın cadde ve sokakları yenileniyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesini ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay'ın cadde ve sokakları yenileniyor
13.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:01

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesini ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçenin çehresini değiştirecek çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekiplerin Çatalhüyük Mahallesinde yürüttüğü yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, ulaşımı daha da konforlu hale getirip kolaylaştıran çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Fen işleri ekiplerinin bölgede yürütülen çalışmaların yanı sıra ilçenin dört bir tarafındaki faaliyetlerini değerlendiren Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bir yandan COVID-19 ile mücadele ettiklerini diğer taraftan da çalışma takvimlerine bağlı kalarak projelerini aksatmadan bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, "İlçemize artı değer katacak ve Karatay'ımızın çehresini değiştirecek çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda programımıza aldığımız ve daha önce altyapısı tamamlanan Karatay'ın bütün cadde ile sokaklarında asfaltlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz, ilçemizde asfaltsız tek bir sokak bırakmamak. Ekiplerimiz, bu amaçla bölge sakinlerimizin ve muhtarımızın da talebiyle Çatalhüyük Mahallemizde asfalt serimini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak yenilenen yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tek amacımız hemşehrilerimizin konforlu ulaşım hizmetinden faydalanmasını sağlamak. Bu noktada ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve hemşehrilerimizin memnuniyetlerini görmek, bizim için en büyük mutluluk. Bu vesileyle, vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi için bu yaz sıcaklarında gayretle çalışan, ter döken tüm ekiplerimize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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