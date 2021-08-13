Karatay'da yeni üye "Karacan" sıfır atık bilincini geliştiriyor
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Karatay'da yeni üye "Karacan" sıfır atık bilincini geliştiriyor

Karatay'da yeni üye 'Karacan' sıfır atık bilincini geliştiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karatay Belediyesi, çocuklardan yetişkinlere kadar sıfır atık bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Karatay'ın dört bir yanında devam eden farkındalık çalışmalarına artık Karatay'ın yeni üyesi "Karacan" da katılacak.

Karatay Belediyesi israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan "Sıfır Atık" projesi için ilçenin dört bir yanında farkındalık oluşturmak için eğitimlerine ve etkinliklerine devam ediyor.

SEVİMLİ MASKOT "KARACAN" HER AN KARŞINIZA ÇIKABİLİR

Karatay Belediyesi bu kapsamda Türkiye genelinde atıkların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla yürütülen Sıfır Atık projesine katkı sunmak için çalışma ekibine "Karacan"ı da dahil etti. Sevimli maskot ilçenin dört bir yanında Karatay Belediyesi'nin Sıfır Atık'ta tanıtım yüzü olacak.

Sıfır Atık Projesinin maskotu "Karacan" zaman zaman Karataylılarla bir araya gelecek. "Karacan"ın etkinliklere de katılarak çocuklar tarafından benimsenmesi sağlanacak.

Bu kapsamda "Karacan" ilk kez sahaya inerek Karataylı vatandaşlara bez çanta ve içerisinde sıfır atık konusunda bilgilendirici broşür, tohum kalem ve açacakla birlikte mavi toplama poşeti dağıttı.

KILCA: SIFIR ATIKTA YENİ YÜZÜMÜZ "KARACAN" OLACAK

Sıfır Atık Projesi'ne 2018'den bu yana katkı vermeye devam ettiklerini dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; şu ana kadar her türlü atığın kaynağında toplandıktan sonra ayrıştırılıp bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması için pek çok proje yürüttüklerini aktararak, Sıfır Atık ekibine yeni katılan "Karacan" ile farkındalığın daha da artacağını söyledi.

Sıfır Atık Projesiyle Karatay'da örnek çalışmaların bir bir hayata geçtiğine işaret eden Hasan Kılca; "Hedefimiz Sıfır Atık projesini, proje olmaktan çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmek, çevreyi koruma duygusunun altyapısını oluşturmaktı. Bu hedef doğrultusunda önemli adımlar attık. Sıfır Atık ile ilgili uzman kişilerden destek alıyoruz. Büyüğünden küçüğüne herkesin fikrini önemsiyor ve projelerimizde değerlendirmeye alıyoruz. Maskotumuz "Karacan" da bu fikirler ışığında ortaya çıktı. Sıfır Atık'ta yeni yüzümüz maskotumuz "Karacan" olacak. Sıfır Atık Projesi'nin tüm Karatay'da yaygınlaşmasına ve özellikle çocuklar tarafından benimsenmesine katkı sağlamak için sahaya inen "Karacan" ilk günden dikkatleri üzerine çekti. Maskotumuzun temiz bir çevre için sürdürdüğümüz çalışmalarımıza katkı sağlayacağına inancımız tam. Gelecek nesillere temiz bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakılması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve Karatay'dan sıfır atık bilincini genele yaymak için Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ben bu noktada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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