Karatay Belediyesi kültür ve tarih gezilerine devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi kültür ve tarih gezilerine tüm hızıyla davam ediyor.

Hayata geçirdiği sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarıyla önemli başarılara imza atan Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 22 Emekli Konağı sayesinde emekliler, emekliliklerinin tadını çıkarıyor. Emekliler için önemli bir uğrak yeri haline gelen tesislerden faydalanan vatandaşların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Gün içinde yapılan çay ikramı ile sohbetler daha da koyulaşırken; Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen birçok etkinlik emeklilerin daha fazla sosyalleşmelerine önemli katkılar sağlıyor.

Bu kapsamda Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 22 emekli konağından faydalanan emekliler için İstanbul'a yapılan kültür ve tarih gezileri de devam ediyor. 350 emeklinin katıldığı gezide emekliler; Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra medeniyetimizin en önemli şehirlerinden birisi olan İstanbul'da unutulmaz bir gün geçirdi. Gezi programının ilk gününde emekliler, Büyük Çamlıca Camisinde namaz kıldıktan sonra Aziz Mahmut Hüdai Türbesi ve Camisini ziyaret etti. Daha sonra Hazreti Yuşa Peygamber'in kabrini eden emekliler, burada dua ederek İstanbul programının ilk gününü tamamladı. Gezinin ikinci gününde ise İstanbul'un Fethi sırasında Topkapı ve Edirne surlarında yaşanan kuşatmanın canlandırılmasının yer aldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni ziyaret eden emekliler, fethin yaşandığı o anlara bizzat şahit oldu. Emekliler Panorama Müzesi gezisinin ardından ise Fatih, Süleymaniye, Eyüp Camisini ziyaret etti.

Emekli vatandaşlar, İstanbul gezisinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "İstanbul'da görmeyi arzu ettiğimiz ama bugüne kadar çeşitli nedenlerden dolayı gidemediğimiz yerleri belediyemizin sağladığı imkanlarla görme fırsatı bulduk. Program boyunca çok iyi ağırlandık. Bu güzel jestinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya, teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA