Karatay Belediye Başkanı Kılca okul inşaatlarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karatay Belediye Başkanı Kılca okul inşaatlarını inceledi

Karatay Belediye Başkanı Kılca okul inşaatlarını inceledi
04.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:36

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Hamzaoğlu ve Doğuş mahallelerinde yapımları devam eden iki anaokulunda incelemede bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Hamzaoğlu ve Doğuş mahallelerinde yapımları devam eden iki anaokulunda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca'nın, yine Karatay Belediyesi'nin Hamzaoğlu Mahallesi'nde yapımını tamamlayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettiği ortaokulu da gezdiği belirtildi.

Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destekler verdiklerini vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra Hamzaoğlu Mahallemize 24 derslikli ortaokulun temelini atmıştık. Bu okulumuzun yapımını tamamlayarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Hamzaoğlu Mahallemizde ve Doğuş Mahallemizde yapımı devam eden iki anaokulunda da incelemelerde bulunduk. Bu yatırımlarımızı geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza daha kaliteli ve güzel eğitim mekanları oluşturma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Çünkü eğitime yapılan her yatırımı çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bu bağlamda da evlatlarımız için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Lionel Messi Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Karatay Belediye Başkanı Kılca okul inşaatlarını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:02:27. #1.15#
title