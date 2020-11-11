Adana'da Yunan bayraklı gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Adana'da Yunan bayraklı gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

11.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:47

Adana'da denize açılan 'Polatbey' isimli balıkçı teknesi, bir gemiyle çarpışması sonucu alabora oldu. Teknedeki 5 balıkçıya ulaşılamadığı belirtildi. Kurtarma ekipleri balıkçıları bulmak için yürüttüğü çalışma sonucunda 4 balıkçının cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın sahil ilçelerinden Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu. Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu.

GEMİYLE ÇARPIŞMASI SONUCU ALABORA OLDU

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkavlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

5 KİŞİDEN 4'ÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında teknede bulunan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hala devam ediyor.

ADANA VALİLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Adana Valiliği, Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesinin çarpışması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "11 Kasım saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Adana'da Yunan bayraklı gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

Haber Yorumları (6)
MUSTAFA: Yunan gemisine el konulmalı ve derinlemesine araştırılmalıdır.Acaba Adana açıklarında ne işi vardı ?
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DOĞRU: Yunan gemisinin masrafını karşılar bi güzel yaptırıp tebrik eder yollarlar
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ADANALI: Yunan gemisinin karataşta ne işi var, hadi rotası diye kabul etsem radarındamı yok balıkçı teknesine çarpıyorsun. Lan hadi çarptın alabora ettin. Niye yardım etmiyorsun denize düşen insanlarımıza. . Gitti 5 can malesef :((
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