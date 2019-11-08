Karataş Sındırgı'da Gönüllere Dokundu

08.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:05

Herkesin ekranlardan tanıdığı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sunumu ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Necip Fazıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta alemlerin sevgilisi Gül Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)in hayatı anlatıldı. Koç Gıda katkılarıyla Sındırgı Belediyesi organizasyonunda düzenlenen " Her şey Onu Anmak ve Anlamak İçin" isimli konferans yoğun katılım ile gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden de birçok vatandaşın katıldığı konferansta ayakta kalanların yanı sıra salonun almadığı için kapı önünden konferansı dinleyenler de oldu. Peygamber sevgisi gönüllere doldu, gözlere yaş oldu.

Konferansa Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, protokol üyeleri ve genç ,yaşlı, kadın, erkek demeden binlerce vatandaş katıldı. Salonun çoğunluğu ise kadınlardan oluştu. Kahve tadında sohbet kimi zaman yüzlerde tebessüm bıraktı, kimi zaman gönüllere dokunarak gözleri yaşarttı.

Binlerce vatandaş memnuniyetini dile getirerek, başkan Yavaş ve ekibine teşekkür etti.

Konferans sonrasında konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " İnsanın bu Dünya'da daha rahat ve huzurlu ve ahirette de daha huzurlu olabilmesi için insanlara dokunmak ve insanları eğitmek bu ülkenin en büyük ihtiyaçlarından birisidir. Bizlerde bu sebeple belediyelerin sadece alt yapı ve fiziki şartları iyileştirmek değil, gönüllere dokunmak anlamına gelen, manevi taraflarını büyütebilmek maksadıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Halkımızı özellikle kış günlerinde ülkemizin önde gelen yazarlarıyla, düşünürleriyle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda daha önceki yaptığımız çalışmalara istinaden ilçemizde bugün Prof. Dr. Mustafa Karataş hocamızı misafir ettik. Binlerce kişi Sındırgı sinema salonunda çıt sesi dahi olmadan onu dinledi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatımızın aslında her bir alanında etki edebilecek o güzel düsturlarını bizlere anlattılar. Biz büyük bir feyz aldık, inşallah halkımız da feyz almıştır. Biz ne kadar peygamberimizin hayatını anlar ve hayatımıza yaşam olarak aktarırsak bu memlekette güzel işler olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimizle halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. " dedi.

Ekranların sevilen yüzü ve mütevazı kişiliği ile Sındırgılıların da büyük beğenisini toplayan Prof. Dr. Mustafa Karataş" Bugün Sındırgı'daydık. Belediyemizin düzenlemiş olduğu konferansta El Emin Hz. Muhammed Mustafa (s.v.a.) yı halkımıza anlatmaya çalıştık. Onu anlamak ve anlatmak tabi kolay değil. Ama biz O'nun yolundayız sünnetine bağlıyız. Peygamberi seviyoruz, O'na aşık bir milletiz. Bu aşkı muhabbetide Sındırgı halkında gördüm. Rabbime hamd ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu şirin güzel beldemize bolluk bereket diliyorum. Gerçekten doğal bir şehir. Suyuyla, kaplıcasıyla, doğal güzellikleri ile manzarasıyla, insanlarıyla çok şirin bir beldede bulunduğum için çok mutlu oldum. " dedi.

Karataş konferansa katılanları farz olan beş vakit namaza ve Peygamber sünnetlerine uymaya davet ederek, onlardan söz aldı. Günün sonunda vatandaşlar Prof. Dr. Mustafa Karataş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler