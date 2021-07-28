Karataş: gerekli tedbirleri aldık, endişelencek birşey yok
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Karataş: gerekli tedbirleri aldık, endişelencek birşey yok

Karataş: gerekli tedbirleri aldık, endişelencek birşey yok
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi Kozluk mevkinde bulunan Keklicek HES santralini besleyen sulama kanalının patlaması neticesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait Kaptaj Tesisini sel suları bastı.

MASKİ Genel Müdürlüğü gerekli tedbirleri alarak, temizleme ve tahliye çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, içmesuyunda herhangi bir sıkıntının olmadığının altını çizerek, tedbir amaçlı ana hattan suların kesildiğini ifade etti. Karataş, "Keklicek HES santralini besleyen su taşıma kanalının dört bloğunun devrilmesi sonucu kaptaj alanımızda su baskınına neden olmuştur. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Tahliye ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Şehri besleyen ana hattı tedbir amaçlı kapattık. Ana kaynakta ve içmesuyunda herhangi bir sıkıntı yok. Sahada ve kaptajın yerleşim alanında çok hasar oluştu. Ekiplerimiz şuan burada yoğun bir şekilde çalışıyor. DSİ'nin bir takım acil tedbirler alması lazım. Aynı sıkıntıların bir daha yaşanmamasını umut ediyorum. Vatandaşlarımız içmesuyu ile alakalı endişeleneceği bir şey yok. Gerekli klorlama yapıldı. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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