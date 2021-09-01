Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Topuz, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik eden Topuz, personele de görevlerinde başarılar diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Topuz'a bilgi verdi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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