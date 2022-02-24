Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor

BİTLİS (AA) - Muş'ta önceki gün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisinin bulunmasına yönelik çalışmalar, sabah yeniden başladı.

Kentten geçen Kara Su Nehri üzerindeki köprüden düşerek gözden kaybolan Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları 3. günde devam ediyor.

Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet müdürlüklerinde görevli 23 "kurbağa adam" ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma, UMKE, itfaiye ekipleri nehrin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Necati Turan, olayın bildirilmesi üzerine 22 Şubat saat 23.00'te Muş'a intikal ettiklerini söyledi.

Gece 03.30'a kadar arama çalışması yaptıklarını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Gece ve hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdik. Yaklaşık 5 kilometre alan su içinden, su üstünden ve drone ile kontrol edildi. Herhangi bir netice elde edilememesi üzerine Koruma Daire Başkanlığı'na bilgi verilerek ek ekip talep edildi. Bize takviye olarak Elazığ, Adıyaman, Muş ve Van ekipleri gönderildi. Arama çalışmalarına yeniden başladık. Amacımız kayıp kişinin Murat Nehri'ne ulaşmadan biran önce bulunması. Burada 23 dalgıç personelle arama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca AFAD'tan da takviye olarak ekipler de mevcut."