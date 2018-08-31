Karasu'daki İshal Vakaları ve Denizdeki Renk Değişikliği - Vali Balkanlıoğlu

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Karasu ilçesinde görülen ishal vakaları ve denize girişlere izin verilmemesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın birkaç gün sabretmeleri durumunda inşallah bir sıkıntı yaşanmayacağını ümit ediyoruz. Şu ana kadar denizde bir kirliliğe rastlanmadı." dedi.

Vali Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karasu ilçesinde yaklaşık 7 bin 154 vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ve SASKİ tarafından çalışma başlatıldığını, salgına nonovirüsün (kusma, ishal ve ateşe yol açan bir virüs türü) neden olduğunun belirlendiğini anımsattı.

Müracaatlar arttıkça uzman heyetlerin olayı her açıdan tetkik ettiğini, hasta vatandaşların süratle iyileştirilmesi noktasında gereken tedbirlerin alındığını anlatan Balkanlıoğlu, ilçedeki sağlık personeli sayısının 4 kat arttırıldığını aktardı.

Hastalığın kontrol altına alındığını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Bugüne kadar 7 bin 154 vatandaşımızın müracaatı oldu, hepsi salimen taburcu edildi. Azalan trendle bu sayı yüzlere kadar düştü. Birkaç gün içerisinde inşallah hiçbir sıkıntı kalmayacak." dedi.

Karasu ilçesinin gözde bir turizm beldesi olduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, nüfusun yaz aylarında anormal şekilde arttığını kaydetti.

Normalde 65 bin olan nüfusun 1 milyonu bulduğunu bildiren Balkanlıoğlu, "Altyapı ve belediyenin aldığı pay 65 bin nüfusa göre. 1 milyon nüfusa cevap vermekte zorlanıyorlar. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ süratle önlem aldılar. Şebeke sistemleri komple yenileniyor, büyük oranda da tamamlandı. Ayrıca vatandaşların izinsiz, ruhsatsız kurduğu kuyular hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu konuda da vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı. Kaçak su kuyularına müdahale edildi ve mühürlendi." diye konuştu.

İlçenin mavi bayraklı plajlara sahip olduğunu hatırlatan Balkanlıoğlu, deniz suyunun sık sık tahlil edildiğini ve bugüne kadar herhangi bir kirliliğe rastlanılmadığını kaydetti.

İlçede birkaç gün önce denizde başlayan renk değişikliği nedeniyle belediyenin vatandaşların denize girmesini yasakladığını aktaran Balkanlıoğlu, "Biz de bu yasağı tasvip ettik. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri numuneler aldılar. Suyun yeniden tahlil ettirdik. Pazartesi günü yapılan tahliller temiz çıktı ancak mukayeseli yeni tahliller yapılıyor. Vatandaşlarımızın birkaç gün sabretmeleri durumunda inşallah bir sıkıntı yaşanmayacağını ümit ediyoruz. Şu ana kadar denizde bir kirliliğe rastlanmadı. Denizin rengi, illa ki bakteri virüs gibi insan sağlığına zarar veren bir etkenden dolayı değişmiyor. Değişik tabii olaylardan da olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.