Karasu'da depo yangını
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Karasu'da depo yangını

04.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:57
Karasu'da depo yangını

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, bir evin yanında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, bir evin yanında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Karasu Aziziye Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir evin yanındaki depoda saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Karasu'da depo yangını
Karasu'da depo yangını
Karasu'da depo yangını
Karasu'da depo yangını
Karasu'da depo yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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