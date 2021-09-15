Karasu'da denizde 3 hortum oluştu - Haberler
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Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu. Denizde etkili olan biri büyük 2'si küçük hortum, plaja ulaştıktan sonra kayboldu.

Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum panik yarattı. 1'i büyük 3 hortuma kıyıda bulunanlar endişeyle baktı. Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Endişelenen tatilciler ise plajdan kaçtı.


Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri
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