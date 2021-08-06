Karapınarlı kadınlardan Manavgat'a destek

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Dikiş Nakış Kursu öğrencisi kadınlar, Manavgat'taki yangın nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere yardım malzemeleri topladı.

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Dikiş Nakış Kursu öğrencisi kadınlar, Manavgat'taki yangın nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere yardım malzemeleri topladı.

Hotamış Mahallesi'nde açılan Dikiş Nakış Kursu Öğreticisi Fatma Emir ve kursiyerleri tarafından öncülük edilen ve diğer kurslardaki kursiyerle vatandaşların desteğiyle, yangın bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere battaniye, yastık ve nevresim takımları, yanık kremleri, ıslak mendil, peçete ve bebek bezi gibi malzemeler toplandı.

Kurs öğreticisi Fatma Emir konuya ilişkin, 3 günde toplanan bu yardımların zor günlerde milletin dayanışmasına güzel bir örnek teşkil etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yardımda bulunan herkesle gurur duyduğunu belirten Emir, "Kurtuluş Savaşı zamanında ninelerimiz cepheye mermi taşımış, evlerinde askerlere çorap örmüş. Biz de 'Ne yapabiliriz' diye düşündük ve böyle bir çalışmaya öncülük ettik. Duyan herkes, imkanı ölçüsünde yardım etti. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yardım malzemeleri Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yangın bölgesine gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz