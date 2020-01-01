Karapınar köyüne yılın ilk karı yağdı
Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yılın ilk karı yağdı.
Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yılın ilk karı yağdı.
Zonguldak'ın Beycuma Belediyesine bağlı Karapınar Köyün'de yılın ilk karı yağdı. Yağan karla birlikte Karapınar köyünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar yağan karın tadını kar topu ve kar adam yaparak çıkardı. Öte yandan Karapınar köyünde karın etkisini göstermesiyle birlikte bazı mahallerde ulaşım zorlaştı. - ZONGULDAK