Karapınar köyüne yılın ilk karı yağdı
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Karapınar köyüne yılın ilk karı yağdı

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yılın ilk karı yağdı.

01.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:56
Karapınar köyüne yılın ilk karı yağdı

'ın beldesine bağlı köyünde yılın ilk karı yağdı.


Zonguldak'ın Beycuma Belediyesine bağlı Karapınar Köyün'de yılın ilk karı yağdı. karla birlikte Karapınar köyünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar yağan karın tadını kar topu ve kar adam yaparak çıkardı. Öte yandan Karapınar köyünde karın etkisini göstermesiyle birlikte bazı mahallerde ulaşım zorlaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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