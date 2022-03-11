Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikramı - Haberler

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Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikramı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da yolda mahsur kalanlara çorba ikramı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara belediye ekiplerince çorba ikramı yapıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara belediye ekiplerince çorba ikramı yapıldı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile beraberindeki belediye personeli, ilçedeki otogarda Konya- Adana kara yolunun açılmasını bekleyen yolcuları ziyaret etti.

Yaka, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, ihtiyaçlarını sordu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaka, yolda kalan vatandaşların rahat edebilmesi için her şeyin yapıldığını söyledi.

Çorba ikramı yapılan vatandaşlar da Yaka'ya teşekkür etti.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Karapınar, Konya, Adana, kar, Güncel, Haberler

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