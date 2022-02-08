Karapınar'da yeni hükümet konağı hizmet vermeye başladı
AA, Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kazandırılan hükümet konağı yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kazandırılan hükümet konağı yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Dörtyol mevkisindeki hükümet konağı 3 kat olarak inşa edildi.
Eski hükümet konağında bulunan resmi kurumlar yeni adreste hizmet vermeye başladı.
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel