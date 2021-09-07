Karapınar'da taşımalı eğitim gören öğrenciler için yapılan yemekhane açıldı

Karapınar'da taşımalı olarak eğitim görecek olan öğrencilere hizmet verecek yemekhanenin açılışı yapıldı.

Karapınar'da taşımalı olarak eğitim görecek olan öğrencilere hizmet verecek yemekhanenin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Yemekhanede taşımalı 16 okul, 1200 öğrenci ve 200 öğretmenin yemekten yararlanacaktır Gıda Mühendisi Orhan Sağlamer gözetiminde aşçılarımız tarafından bu hijyenik ortamda pişirilecek yemekler taşımalı 16 okula termokaplarla soğumadan servis edilecektir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerine de gayret göstereceğiz.Aşevinin açılmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz