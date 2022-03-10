Karapınar'da reklam panosu hırsızlığı - Haberler

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Karapınar'da reklam panosu hırsızlığı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da reklam panosu hırsızlığı

Konya'nın Karapınar ilçesinde reklam panosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KARAPINAR, KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde reklam panosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sazlıpınar Mahallesi yakınlarında devriye yapan jandarma ekipleri, park halinde, plakası çamurla kapatılmış bir kamyonet fark etti.

Durumdan şüphelenen ekipler 38 AFG 829 plakalı kamyonetin çevresindeki ve arazide çalışma yaptı.

A.E ve D.G'nin reklam panolarını oksijenli tüple keserek çaldığı görüldü.

Kamyonette yapılan aramada, değeri yaklaşık 70 bin liralık metal reklam panoları ele geçirildi.

Kamyonetin bir süre önce trafikten men edildiği belirlendi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Karapınar, Kamyonet, Jandarma, Konya, Güncel, Haberler

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