Karapınar'da okullar yeni eğitim yılına hazır
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Karapınar'da okullar yeni eğitim yılına hazır

Karapınar'da okullar yeni eğitim yılına hazır
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okulların bahçelerinde temizlik çalışması yaptı.

Karapınar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okulların bahçelerinde temizlik çalışması yaptı.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin Ağustos ayı sonu okullarda eğitim görmeye başlayacak olması nedeniyle okul bahçelerinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Karapınar belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Süpürgeli araçlar ve yaya ekipleriyle merkez ve mahallelerde temizlik çalışması yapan ekipler öğrencilerin hijyen bir şekilde okula gelmelerini hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Salgın süreciyle birlikte yüz yüze eğitimin okullarda tekrara başlayacak olması çok önemlidir. Hep birlikte zorlu bir süreçten geçmeye devam ediyoruz. Bu süreçte çocuklarımız olumsuz olarak etkilendi. . Alınan tedbirler ile tekrar okullarına kavuşuyorlar. Belediye olarak onların temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için katkı yapmaya her zaman hazırız." dedi.

Karapınar'da okullar yeni eğitim yılına hazır
Karapınar'da okullar yeni eğitim yılına hazır
Karapınar'da okullar yeni eğitim yılına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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