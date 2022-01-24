Karapınar'da karda üşüyen yavru köpeğe esnaf sahip çıktı - Haberler
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Karapınar'da karda üşüyen yavru köpeğe esnaf sahip çıktı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düşerken, sokakta kalan köpek yavrusuna bir esnaf sahip çıktı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düşerken, sokakta kalan köpek yavrusuna bir esnaf sahip çıktı.

İlçenin Külliye çarşısı karşısında fotoğraf stüdyosu bulunan Hasan Demirel, karda üşüyen ve ıslanan köpek yavrusunu işyerine alarak ısıttı ve karnını doyurdu.

Demirel, ilçede yaşayanların sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduklarını söyledi.

İlçede havaların çok soğuk olduğunu belirten Demirel, şöyle konuştu:

"Sabah işyerini açtığım sırada küçük bir yavru köpek gördüm. Soğuktan titriyordu. İşyerime alarak hemen ısıtıcı ile ısınması sağladım. Kurulayıp karnını doyurduk. Burada esnaf olarak sokakta kalan ve bu caddede sürekli dolaşan köpeklere, kedilere, sahip çıkıp tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Birkaç gün öncede bir kediyi işyerimizde misafir etmiştik. Bu soğuk havada insanlar zor günler yaşıyor."

Karapınar'da karda üşüyen yavru köpeğe esnaf sahip çıktı

Karapınar'da karda üşüyen yavru köpeğe esnaf sahip çıktı

Karapınar'da karda üşüyen yavru köpeğe esnaf sahip çıktı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

Karapınar, Konya, Köpek, Esnaf, Güncel, Haber

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