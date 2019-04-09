Karapınar'da Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Karapınar Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Belediye Meclisi ilk toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Yaka başkanlığında gerçekleştirdi.



Karapınar Belediye Başkanı Yaka meclis üyeleri ile birlikte daha güzel işlere imza atacaklarını söyledi.



Başkan Yaka şunları kaydetti:

"2019-2023 döneminin tüm ilçemiz halkına ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından mazbatalarımızı aldık ve ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Sizlerle birlikte İlçemize daha iyi hizmetler için yola çıktık. İnşallah bu yeni dönemde Karapınar'ı daha iyi yerlere getirip, önemli hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Daha önceki görev yapan belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Karapınar'ımızın çıtasını yükselten bir meclis olur."

Kaynak: AA