Karapınar'da 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde obruk oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karapınar'da 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde obruk oluştu

Karapınar'da 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde obruk oluştu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Haberler | Güncel

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, bir yonca tarlasında 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, bir yonca tarlasında 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu.

Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'e ulaşan obruklara bir yenisi daha eklendi. Reşadiye Mahallesi Güllükuyu mevkisinde Bekir İlhan'a (60) ait yoncası biçilen tarlada 3 metre çapında, 65 derinliğde obruk meydana geldi. Dedesi ile aynı adı taşıyan Bekir İlhan (17), tarlaya suluma borusu yerleştirip, diğer tarlaya gidip geldikten sonra obruğun oluştuğunu fark ettiğini belirterek, "Diğer tarlaya gitmiştim. Döndüm tarlanın ortasında farklılık gördüm. Yanına yaklaşmaya çalıştım, korktum biraz. O bölgeye ulaştığımda obruk olduğunu gördüm ve dedeme haber verdim. Birkaç gün önce tarladaki yoncayı hasat etmiştik. O dönem olsaydı burada çalışıyorduk. Büyük bir facia olabilirdi" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Hasan Polatkan Antony Blinken Binali Yıldırım
Magazin Alişan Murat Boz Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ünal Aysal Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karapınar'da 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde obruk oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 21:17:58. #1.15#

title