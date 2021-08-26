Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka muhtarlarla bir araya geldi
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Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka muhtarlarla bir araya geldi

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka muhtarlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Yaka, Belediye Meclis Salonundaki toplantıda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Büyük bir coğrafyaya hizmet ettiklerini belirten Yaka, "Karapınar'ın son yıllarda büyük atılım içerisinde olduğunu biliyoruz. Belediye olarak en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyesi hizmetleri gerekse hükümet nezdinde önemli hizmetleri ilçemize kazandırdık." dedi.

Toplantıya Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Sağlık, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri katıldı.

Toplantı muhtarlardan gelen soruların cevaplandırılması ile son buldu.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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