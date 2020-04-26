Karantinaya alınan köylerde güvenlik önlemleri arttırıldı Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri, birkaç kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı karantinaya alınmıştı. Hakkari Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Nisan günü aldığı karar ile iki köy 14 gün süreyle karantinaya alınırken, giriş çıkışlar ise güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutuluyor.

(Mimar Kaya/İHA)

Kaynak: İHA