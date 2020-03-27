Karantinadan sıkılan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, pencereye oturdu Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 24 yaşındaki oyuncu Serel Yereli, İngiltere'nin başkenti Londra'da karantinadan sıkılınca yaşadığı evin penceresine geceliğiyle çıkarak oturdu.

Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 24 yaşındaki oyuncu Serel Yereli, İngiltere'nin başkenti Londra'da karantinadan sıkılınca yaşadığı evin penceresine geceliğiyle çıkarak oturdu.

Dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını hızla yayılıyor. Birçok ülkede karantina devam ederken Londra'da karantinadan sıkılan 24 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, evden çıkamayınca pencereye oturdu. Geceliğiyle çıktığı pencereden çekilen pozları sosyal medya hesabından paylaşan Serel Yereli'nin fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. - LONDRA

Kaynak: İHA