Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar

Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel
Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar

TOKAT'ta koronavirüs testleri pozitif çıktığı için karantinada olan Emir (77) ve Hatice Şirin (70) çiftinin evlerine kendisini doktor olarak tanıtarak giden şüpheli, 3 bin lirayı çalarak kaçtı.

Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef

TOKAT'ta koronavirüs testleri pozitif çıktığı için karantinada olan Emir (77) ve Hatice Şirin (70) çiftinin evlerine kendisini doktor olarak tanıtarak giden şüpheli, 3 bin lirayı çalarak kaçtı. Jandarma, yaşlı çiftin paralarını çalan 2 kişiyi arıyor. 

Olay, 2 gün önce Tokat merkeze bağlı Avşarağzı köyünde yaşandı. Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu 2 çocuk sahibi Emir ve Hatice Şirin çifti evlerinde karantinaya alındı. Önceki gün çiftin evlerine gelen bir kişi kendini doktor olarak tanıttı. Emir Şirin'i muayene etme bahanesi ile eve girerek, içerdeki cüzdanı alan şüpheli, daha sonra dışarıda bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. Cüzdanının çalındığını fark eden Emir Şirin evinin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin ifadelerini alan ekipler, 2 kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

"ÇOK PERİŞANDIM"Olayı anlatan Emir Şirin, "Ben koronavirüs hastasıyım. 'Doktorum' diye geldi. Benim hiç aklım başımda yoktu. Çok perişandım. Sonra içeriye geldi. 'Ben doktorum, seni muayene edip ilaç vereyim' dedi. O esnada cüzdanım yeleğim cebinde idi. Aldı gitti. Cüzdanımda 3 bin lira vardı. Peşine yetişemedim. Paramız kalmadı, bilmiyorum ne yapacağız" dedi. 

Olayın görgü tanığı Aziz Topal ise, "Bir siyah araba geldi bana 'kara üzüm satıyoruz' dedi. Bu mevsimde ne üzümü diye sordum. O anda da diğer arkadaşı Emin Şirin'in evine yöneldi. 'Onlar koronavirüs hastası gitmeyin' dedim. 'Biz sağlıkçıyız' dediler. Ben de 'sağlıkçı adam üzüm satar mı' diye sordum.  Biraz konuştuk. Sonra ben eve gittim. Kısa süre sonra Emin Şirin'in sesi duydum. Dışarı çıkıp ne olduğunu sorduğumda soyulduğunu söyledi" diye konuştu


Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar
Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar
Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar
Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar
Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar
Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar
Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Caner Erkin Şenol Güneş Ümit Öztürk Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:45:04. #1.16#
title