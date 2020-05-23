Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
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Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Mucize Doktor dizisinin oyuncularından Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından evinin bahçesinde iç çamaşırıyla dans ettiği anları paylaştı. Oyuncunun dans performansı ise takipçilerinden de tam not aldı.

23.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:35

FOX TV ekranlarından yayınlanan Mucize Doktor dizisinin çekimlerine salgın nedeniyle ara verildi. Bu süreci evinde geçiren dizisinin Açelya'sı Hayal Köseoğlu, en büyük tutkusu olan danslarına hız kesmeden devam etmeye başladı. Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.

"EVİN HER YERİNDE DANS EDİYORUM"

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak gündeme gelen Köseoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra kıvrak danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle karantinada olan oyuncu, evinin bahçesinde dans etti.

Üst üst dans ettiği anların videosunu paylaşan Köseoğlu, "Şu şarkıyı keşfettiğimden beri evin her yerinde durmadan dans ediyorum. Sokağa çıkma yasağında Dua Lipa bir şarkı daha patlatsa keşke! Hepimize mutluluk ve muhteşem enerjilerle dolu bir bayram diliyorum. Evde olsak bile bizim kadar eğlenmesini bilen bir millet tanımıyorum. Eğer sokağa çıkma yasağı süresince dans edip beni taglerseniz paylaşmak isterim ve çok mutlu olurum. Mutluluk paylaşınca güzel" dedi.

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Haber Yorumları (2)
OSMANCIK: Oyna, oyana sen-)
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KENAN KOMUTAN: Kezbanların biraz avrupalı ünsüz kızların iç çamaşırlı dans videolarını izleyip biraz ders alamalrı lazım. yürek öyle hoplatılmaz böyle hoplatılır diye.
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