Boşanma aşamasındaki karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı

Tokat'ta karantinadaki mahallede evinden çıkan şahıs, 37 yerinden bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden 1 kilometre uzakta yakalandı. Saldırgan sorgulamada, şahsın boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdullah K. (42) evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şahsın 37 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Hayatı tehlikesi devam eden şahsın akciğerinden yaralandığı öğrenildi.

1 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Abdullah K.'yı bıçakladıktan sonra kaçan Murat K. (35) ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta karantina kapama noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ankara'dan Tokat'a geldiği öğrenilen şahsın yapılan sorgusunda boşanma aşamasında olduğu eşi D.K. ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile Abdullah K.'yı (42) bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahısın emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı