Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında cenaze namazı kılındı
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Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında cenaze namazı kılındı

07.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:21
Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında cenaze namazı kılındı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, mutasyonlu virüs nedeniyle karantinanın uygulandığı Akörensöküler köyünde hayatını kaybeden Behice Özsoy'un İstanbul'dan gelen çocukları köye alınmadı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, mutasyonlu virüs nedeniyle karantinanın uygulandığı Akörensöküler köyünde hayatını kaybeden Behice Özsoy'un İstanbul'dan gelen çocukları köye alınmadı. Cenaze, jandarma kontrol noktasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ulus ilçesine bağlı 3 köy mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı. Bu köylerden biri olan Akörensöküler Köyü İnebey Mahallesi'nde Behice Özsoy yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan Özsoy'un İstanbul'da yaşayan çocukları köye geldi. Jandarma ekipleri, köyün karantinada olması nedeniyle Behice Özsoy'un çocuklarının köye girişine izin vermedi. Bunun üzerine kamyonetin kasasına konulan Behice Özsoy'un tabutu jandarma kontrol noktasına getirildi. Cenaze, burada köyün imamı eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 


Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında cenaze namazı kılındı
Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında cenaze namazı kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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